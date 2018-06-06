CNN'de o programlar kaldırılıyor

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Doğan Medya'yı Erdoğan Demirören'in satın almasıyla başlayan medya devriminin 24 Haziran'dan sonrada devam edeceğini belirtti.



Küçük, Erdoğan Demirören'in CNN Türk'ün felsefesini değiştirdiğini, bu değişimin eskiden beri görmeye alıştığımız bazı formatların kaldırılmasıyla başlanacağını yazdı.



O PROGRAMLAR KALDIRILACAK



Demirören'in yeni sezonda bazı programları kaldıracağını ifade eden Küçük '21.00'de başlayan ve genelde horoz dövüşü gibi olan programları Sayın Erdoğan Demirören istemiyor. Yeni sezonda ne “Tarafsız Bölge” ne de Şirin Payzın'la “Ne Oluyor” programı olmayacak. Genel olarak ismi CNN Türk'ün önüne çıkan hiçbir isim olmayacak. Kendini “celebrity” gören hiç kimse olmayacak. Sadece ve sadece CNN Türk markası ön planda olacak.' diye yazdı.



MİLİTANLIĞA İZİN VERİLMEYECEK



Demirören ailesinin aldığı bir başka kararı da yazan Küçük ' Eğer bir Demirören çalışanı Twitter ya da diğer kanallardan militanlık yapıyorsa ona da izin verilmeyecek ve öyle kişilerle yollar ayrılacak.' ifadelerini kullandı.



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