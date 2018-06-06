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Bursa'da derede 2 çocuk cesedi bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Kirmastı Deresi’ne giren 12 yaşındaki Hakkıcan Şahin ile 14 yaşındaki Murat Güleç boğularak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 06 Haziran 2018 Çarşamba 23:27
Bursa'da derede 2 çocuk cesedi bulundu

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Yavelli Mahallesi'nde bulunan Kirmastı Deresi'nde meydana geldi.

Suya giren Murat Güleç ile arkadaşı Hakkıcan Şahin boğularak hayatını kaybetti. Derede hareketsiz 2 kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen dalgıçlar tarafından çıkartılan iki çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

JandarmaAdli Tıp Kurumu


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