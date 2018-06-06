Başkent'te feci kaza

Ankara’nın Kazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, aracın arka koltuğunda oturan 2 çocuk ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1’i daha hayatını kaybetti.
Kaza, Ankara'nın Kazan ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TF 0504 plakalı otomobille İstanbul'dan Ankara'ya gelen Selda isimli kadın, Kazan ilçesi Ovarlar Kavşağı'ndaki ışıklarda duran 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altında sıkışan otomobili gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Otomobilde kanlar içinde kalan Selda (43), Hatice (62), Derin (8) ve Deniz'i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini aradı.