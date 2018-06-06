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Balıkçılar Ramazan'da satışlardan memnun

Trabzon'da vatandaşlar, denizlerde av yasağı nedeniyle bol olmamasına rağmen Ramazan'da da balığa ilgi gösteriyor.

Ekonomi / 06 Haziran 2018 Çarşamba 11:14
Balıkçılar Ramazan'da satışlardan memnun
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Trabzon'da av yasağı nedeniyle tezgahlarında daha çok kültür balığı bulunan balıkçılar, satışlardan memnun.

Denizlerde 15 Nisan'da sona eren av sezonunun ardından balık tezgahlarını kıyı balıkçıları tarafından az miktarda avlanan mezgit, istavrit, iskorpit ve barbunya ile çiftliklerde üretilen çipura, somon ve levrek gibi kültür balıkları süslüyor.

Tezgahlarda en çok ilgiyi somon görürken vatandaşlar ramazanda da balıktan vazgeçmiyor.

Moloz mevkisinde balık satışı yapan Turgay Memiş, AA muhabirine, Yomra ilçesinden somon getirerek satışa sunduklarını söyledi.

İstavritin kilosunun ortalama 40 liradan satışa sunulduğunu belirten Memiş, diğer balıkların fiyatının daha uygun olduğunu, vatandaşların da tatlı su balıklarına ilgi gösterdiğini ifade etti.

Memiş, satışlardan memnun olduğunu dile getirerek, balığın az fiyatının yüksek olmasından dolayı bazı balıkçıların ise tezgahlarında meyve sebze satmayı tercih ettiğini anlattı.

Mehmet Örseloğlu da ramazanda satışların çok iyi olduğunu kaydederek, 'Balık sezonunun bitmesine rağmen fiyatlar normal. Somonun kilosu 17, levreğin 25, barburyanın 20, alabalığın ise tanesi 5 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşların ilgisi güzel.' dedi.

Hami Çolak ise yazın tezgahlarda genellikle tatlı su balıkları olduğunu, deniz ürünleri az olunca fiyatların yükseldiğini vurgulayarak, 'Ben de meyve ve sebze satmayı tercih ediyorum. Bazı müşterilerim var, gelip balık soruyorlar, diğer arkadaşlara yönlendiriyorum.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

BarbunyaAv Yasağı


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