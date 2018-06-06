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ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert: YPG çekileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: 'ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Münbiç'te istikrarın sağlanması ve (Münbiçlilerin) kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı'.

Dünya / 06 Haziran 2018 Çarşamba 00:08
ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert: YPG çekileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD ve Türkiye'nin ortak karara vardığı Münbiç konusuyla ilgili aldığı kararların bu bölgeye istikrar getireceğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü, "ABD ve Türkiye bu toplantılar sonucunda Münbiç'te istikrarın sağlanması ve (Münbiçlilerin) kendilerini yönetebilmeleri adına bir düzenlemeye vardı." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Fırat nehrinin doğu yakasına geçeceğine dikkati çeken Sözcü, "Anlaşmada da yer aldığı üzere bunu yapacaklar." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca, Münbiç konusunda atılacak adımlara vurgu yaparak, "Şartların sağlanması durumunda bir sonraki adıma geçilecek." diye konuştu.

Öte yandan Nauert, Türkiye ve ABD arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a bir ziyarette bulunarak, mevkidaşı Mike Pompeo'yla Münbiç konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan "Münbiç yol haritası"na ilişkin Çavuşoğlu, bu sürecin 3 aşamada ve aylar içinde uygulamaya geçirilmesinin planlandığını söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Münbiç'in bütün terör örgütlerinden temizlenip, ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanması olduğunu ifade etmişti.

Kaynak : AA

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