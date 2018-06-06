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24 Haziran sonrasına dikkat

Star yazarı Yakup Köse, şer odakların 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir kalkışmaya hazırlandığını yazdı.

Güncel / 06 Haziran 2018 Çarşamba 10:36
24 Haziran sonrasına dikkat

Star yazarı Yakup Köse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağına kesin gözüyle bakan şer odakların 24 Haziran sonrasına hazırlandıklarını yazdı.

Köse, Gezi olaylarında, 15 Temmuz'da yapamadıklarını 24 Haziran seçimlerinden sonra '“Sandıkta hile yapıldı, sandığına sahip çık” kışkırtmalarıyla yapmaya çalışacaklarını belirti.

UMUTLARI AK PARTİ'NİN YARA ALMASI

Milletvekili kaybettirerek AK Parti'ye yara açmaya çalışacaklarını belirten Köse 'Şer bileşenlerinin tek umudu, 24 Haziran günü yapılan yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri. Umutları, Cumhurbaşkanlığı seçiminden değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanacağını biliyorlar. Umutları, milletvekili seçimlerinden AK Parti'nin yara alması. AK Parti'nin milletvekili sayısını düşürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini kolunu bağlamayı hedefliyorlar. “Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyum Erdoğan'a ama milletvekili seçimlerinde AK Parti'ye oy yok” şâyiası bu maksatla zihinlere üfleniyor. Mezkûr şâyianın hakikate bakan bir yönü de yok değil, bu yönü AK Parti yöneticileri düşünsün… 'iafdelerini kullandı.

PKK İŞİN İÇİNDE
24 Haziran sonrasına hazırlık yapıldığını yazan Köse 'Benim dikkatinizi çekmek istediğim husus, 24 Haziran seçimleri sonrası için yapılan hazırlıklar. Şer birleşenleri kaybedeceklerini bildikleri seçimlerin ardından yeni kalkışmaya hazırlanıyorlar. “Sandıkta hile yapıldı, sandığına sahip çık” minvalinde kışkırtmalarla kendi seçmenlerini sokağa dökecekler. Gezi ayaklanmasına destek vermediği için eleştirilen HDP/PKK da işin içinde.' diye yazdı

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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