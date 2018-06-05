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YPG, Menbiç'ten çekiliyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, Menbiç’ten çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Dünya / 05 Haziran 2018 Salı 14:16
YPG, Menbiç'ten çekiliyor

Fransız haber ajansı, terör örgütü PYD/YPG'nin teröristlerini Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'ten çekmeye karar verdiklerini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında dün Washington'da gerçekleşen görüşmede taraflar, geçen hafta son hali verilen yol haritasını onaylamıştı.

Onaylanan yol haritasına göre Menbiç bölgesi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'den arındırılacak. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüMevlüt ÇavuşoğluYpg


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