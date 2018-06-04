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Wyndham Hotels & Resorts, Çatı Kuruluşundan Bağımsız Oldu

Wyndham Hotels & Resorts, Inc., eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından ayrılma sürecini tamamladığını açıklandı.

Ekonomi / 04 Haziran 2018 Pazartesi 13:49
Wyndham Hotels & Resorts, Çatı Kuruluşundan Bağımsız Oldu

Wyndham Hotels & Resorts, bağımsız ve halka açık şirket olarak faaliyete başladı.

Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), eski ana kuruluşu Wyndham Worldwide çatısından bağımsız olma sürecini tamamladı. Wyndham Worldwide Corporation artık Wyndham Destinations, Inc. (NYSE: WYND) adını alırken, Wyndham Hotels & Resorts da 20'nin üzerinde tanınmış markası ve 80'in üzerinde ülkede bulunan yaklaşık 9 bin oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren ve otel yönetim hizmeti sağlayan şirketi olmayı sürdürecek.

Wyndham Hotels & Resorts CEO'su Geoff Ballotti, “En büyük gücünü sektörün önde gelen ekonomi ve orta segment markalarından oluşan eşsiz portöyünden alan, asset-light ve düzenli aidata dayanan iş modelimizi ileriye taşımayı sürdüreceğimiz bu yeni döneme girmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Satın almalar ve organik büyüme aracılığıyla değer yaratma becerisini kanıtlamış, dünyanın en büyük franchise otel şirketi olarak; bir yandan misafirlerimize en üst düzeyde hizmet vermeye devam ederken; diğer taraftan da otel sahiplerine ve franchise otellerimize daha düşük maliyetle doğrudan müşteri yönelimi sağlamak amacıyla, sektöre öncülük eden sadakat ve teknoloji platformlarımızı güçlendirmeye odaklanacağız” dedi.

Daha önce açıklandığı üzere, Wyndham Worldwide genel hisse sahipleri 18 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sahip oldukları her bir Wyndham Worldwide genel hisseleri karşılığında birer Wyndham Hotels & Resorts hissesinin sahibi oldu. Yeniden yapılanmayla birlikte, Wyndham Hotels & Resorts'un tedavülde yaklaşık 100 milyon hissesi bulunuyor.
Kaynak : İHA

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