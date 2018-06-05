USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Twitter'dan kullanıcıları engellemesi yasaklandı

Amerikan Federal Mahkemesi, Donald Trump’ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden diğer kullanıcıları engellemesini yasadışı buldu.

Dünya / 05 Haziran 2018 Salı 14:24
Twitter'dan kullanıcıları engellemesi yasaklandı

Amerikan Federal Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı açılan davada Trump'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden diğer kullanıcıları engellemesini yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkeme Başkanı Naomi Reice Buchwald, engellenen kullanıcıların Donald Trump'ın paylaşımlarını görememesini ve hakkında yorum yapamamasının ifade özgürlüğünü kısıtlandığına hükmederek anayasaya aykırı buldu. Aralarında profesör ve polisin de bulunduğu 7 davacının Avukatı Jameel Jaffer, mahkeme kararından sonra davacıların engelinin kaldırıldığını söyledi.

Davacılardan Maryland Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Philip Cohen, mahkeme kararından sonra yaptığı paylaşımda “Sızlandık, şikayet ettik ve dava açtık. Açtığımız ifade özgürlüğü davasını kazandık ve Trump twitter hesabından engelini kaldırdı” dedi.

Trump'ın kişisel Twitter hesabının 52 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Trump'ın engellediği insanlar arasında yazar Stephen King ve Anne Rice, komedyen Rosie O'Donnel, model Chrissy Teigen ve oyuncu Marina Sitris de bulunuyor.

Twitter'da engellenen kullanıcılar engelleyen kişinin yaptığı paylaşımları göremiyor ve kullanıcı ile iletişime geçemiyor.

Kaynak : İHA

Stephen KingAnne Riceİfade ÖzgürlüğüMaryland ÜniversitesiMahkeme Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı