Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde

İzmirli bilgisayar mühendisi 2 arkadaşın geliştirdiği 'Sling Drift' isimli oyun, kısa sürede dünyanın birçok ülkesinde ilgi gördü.



Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okurken kelime oyunu geliştiren 26 yaşındaki Mert Can Kurum, okuldan mezun olduktan sonra bir süre farklı firmalarda mobil oyunlar üzerinde çalıştı.



Kurum, 4 ay önce TÜBİTAK desteğiyle Ege Üniversitesi Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde 'Ruby Games' isimli yazılım şirketi kurdu.



İnternetten tanıştığı kendisi gibi bilgisayar mühendisi olan 29 yaşındaki Zeren Tolga Kaçar ile kısa sürede 10 farklı oyun geliştiren Kurum'un 'Sling Drift' isimli mobil oyunu, ABD menşeli Tastypill ile yapılan anlaşmayla Android ve IOS işletim sistemlerinde yayına başladı.



Türk mühendislerin geliştirdiği mobil araba oyunu, 6 gün içinde dünyanın farklı ülkelerinde 4 milyon kişi tarafından indirildi. Oyun, 22 ülkede en çok oynanan ilk 10 arasına girdi. İlk 2 günde bir milyona yakın indirme alan Türk mobil oyunu, ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'da ise en çok oynanan oyunlar arasında yerini aldı.



'Tasarladığımız oyunu dünya oynuyor'



Mert Can Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin oynamasını istedikleri bir oyun geliştirme hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.



Oyunun prototipini 2 günde hazırladıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:



'Günde yaklaşık 1 milyon kişi geliştirdiğimiz oyunu oynuyor. Böyle önemli bir hedefe çok kısa sürede ulaştığımızı düşünüyorum. Bizim yıllardır amacımız ve hayalimiz buydu. Tasarladığımız oyunu dünya oynuyor. Şirketi kurduğumuz ilk günden beri 'bir oyun yapalım tüm dünya oynasın' diyorduk. Çok gurur verici. Arkadaşlarımız ve tanımadığımız insanlar her gün oyunun skorunu yolluyor. Metroda giderken yanımızda oturanların bizim oyunumuzu oynadığına şahit oluyoruz. Onlara 'bu oyunu biz yaptık fikriniz varsa söyleyebilirsin' diyoruz.'



Kurum, mobil oyun sektörünün Türkiye'de her geçen gün geliştiğini hatırlattı.



Türk mobil oyun şirketi Gram Games'in yakın zamanda çok büyük paralara satıldığını anımsatan Kurum, 'Böyle şeylerin Türkiye'de olması bizi umutlandırıyor. Biz daha da büyüğünü hedefliyoruz. Şu anda çalıştığımız en büyük yayıncılardan biri olmak istiyoruz. Aslında bizim hayalimiz bu adımlarımızı da ufak ufak atıyoruz.' şeklinde konuştu.



'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim'



Kaçar ise böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.



Çok daha iyi oyunlar yapmayı hedeflediklerini ifade eden Kaçar, 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Herkesin parmakla gösterdiği firmada yaptığımız oyunlarla insanları eğlendirmeyi istiyoruz.' ifadelerini kullandı.



Öte yandan Kurum ve Kaçar'ı ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bilgisayar mühendislerini başarılarından dolayı kutladı.



Böyle bir çalışmanın EÜ Teknopark nüvEGE Kuluçka Merkezinde hayata geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Budak, 'Burada geliştirilen her projeyi yakından takip ediyoruz. Çok güçlü kaliteli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor.' ifadelerini kullandı.