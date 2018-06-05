USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Selahattin Demirtaş'a dağdan abi desteği

Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın dağ kadrosundaki abisi Nurettin Demirtaş, HDP ve abisi için "tatlı" görünme telaşına girdi.

Siyaset / 05 Haziran 2018 Salı 12:24
Selahattin Demirtaş'a dağdan abi desteği

HDP'nin cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için PKK'nın dağ kadrosundaki abisi Nurettin Demirtaş kolları sıvadı

TATLI YAPIP OY İSTEDİ

Terör örgütünün Avrupa'daki gazetesine konuşan kardeş Demirtaş,  abisi için seçim çalışması yaptığını söyleyerek 'HDP'ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim' dedi.  
 
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Nurettin Demirtaş, 2017 yılında “halkların ortak direnişiyle AKP-MHP faşizmini yıkma görevinden kaçınılmayacak. Savaşın Türkiye'yi sarması kaçınılmaz” diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

Nurettin Demirtaş haddini aştı Demirtaş'ın ağabeyinden canlı bombaya skandal ifade! Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'ye çağrı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Nurettin DemirtaşSelahattin DemirtaşHdp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı