Selahattin Demirtaş'a dağdan abi desteği

HDP'nin cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için PKK'nın dağ kadrosundaki abisi Nurettin Demirtaş kolları sıvadı



TATLI YAPIP OY İSTEDİ



Terör örgütünün Avrupa'daki gazetesine konuşan kardeş Demirtaş, abisi için seçim çalışması yaptığını söyleyerek 'HDP'ye ve kardeşime oy verenlere Kürdistan dağlarında tatlı ısmarlayabilirim' dedi.



TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ



Nurettin Demirtaş, 2017 yılında “halkların ortak direnişiyle AKP-MHP faşizmini yıkma görevinden kaçınılmayacak. Savaşın Türkiye'yi sarması kaçınılmaz” diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.



Nurettin Demirtaş haddini aştı Demirtaş'ın ağabeyinden canlı bombaya skandal ifade! Demirtaş'ın ağabeyinden CHP'ye çağrı Kaynak : Beyaz Gazete Özel