Seda Sayan'da Mehmet Amca'ya ikinci şok

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'la programına katılan Mehmet Amca, çektiği aşk acısı yüzünden canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu.



Rüyasında görüp evlendiği kadın tarafından terk edilen Mehmet Amca, canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağlamış ve 'Deli gibi seviyorum' demişti.



Mehmet Amca, bugün ikinci şoku yaşadı. Sevdiği kadın Kadife Hanım yeni eşiyle canlı yayına çıktı, Mehmet amca yıkıldı. İkili arasında gergin anlar yaşandı.



Mehmet Amca stüdyoyu terk etti.





Canlı yayında bir garip aşk hikayesi! Kaynak : Beyaz Gazete Özel