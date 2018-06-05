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Seçmen kağıtlarını PTT dağıtıyor

Siirt kent merkezi ve ilçelerinde 24 Haziranda yapılacak olan Başkanlık ve Milletvekili seçimlerinde kullanılacak seçmen kağıtları PTT tarafından dağıtımına başlandı.

Yaşam / 05 Haziran 2018 Salı 13:48
Seçmen kağıtlarını PTT dağıtıyor

Seçmen kağıtlarını kapı kapı gezerek dağıtmaya başladıkları belirten Siirt PTT Merkez Müdürü Mehmet Sait Elçi, “24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala seçmen kâğıtlarının adreslere ulaşması için daha fazla personel görevlendirerek vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Seçmen kâğıtları eline geçemeyen vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını istiyoruz. Seçim münasebetiyle 24 Haziran başkanlık ve milletvekili seçimi nedeniyle seçmen kağıtlarını PTT personelleriyle dağıtmaktayız. Daha önce muhtarlar dağıtmaktaydı. Ancak muhtarların yeterince baş edemediğinden dolayı bizim mevcut personel potansiyelimiz daha yüksek olduğundan ve hizmetin kalitesinin daha sağlıklı bir şekilde verilebileceğinden seçmen kâğıtlarının tamamı bize verildi.

Ve bizde bunları dağıtıcı marifetiyle dağıtıyoruz” dedi.

Kaynak : İHA

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