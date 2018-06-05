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'Sarhoştum! Hangisi ile birlikte olduğumu hatırlamıyorum...'

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.A. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin ifadesi alındı.

3. Sayfa / 05 Haziran 2018 Salı 16:18
'Sarhoştum! Hangisi ile birlikte olduğumu hatırlamıyorum...'

Kocaeli'nin Kandıra'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verdi.

E.A. ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı.

E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kaynak : İHA

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