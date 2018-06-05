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Ramazan'da susuz kalmamak için ne içmeliyiz?

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Esra Kula, Ramazan’da sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek, iftar ve sahur vakti arasında günlük en az 2 litre su tüketilmesini önerdi.

Sağlık / 05 Haziran 2018 Salı 11:20
Ramazan'da susuz kalmamak için ne içmeliyiz?
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Ramazan'da uzun saatler susuz kalan vücudu su ihtiyacını yeme içmenin serbest olduğu zamanlarda tamamlamak gerektiğini belirten Kula, yüzde 30'u ayran, kefir, maden suları ve şekersiz kompostolar gibi sağlıklı alternatifler olmak üzere, günlük ortalama 2-2 buçuk litre kadar su tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Çay ve kahve vücudu susuz bırakıyor

Çay ve kahve tüketiminin vücudu susuz bırakacağını söyleyen Kula, “Eğer yeterince su içiliyorsa çay, kahve içilebilir. Fakat su içmeyi unutturacak düzeyde sürekli çay, kahve içmek vücudun susuz kalmasına neden olabilir. O nedenle yeterince su tükettikten sonra çay, kahveyi şekersiz olarak tüketebiliriz” dedi.

Kula, bitki çaylarından da vücuttan su atılmasına neden olanlarını önermediklerini dile getirdi.

Maden suyu, ayran ve kefir sağlıklı

Ramazan'da terleme ve idrarla kaybedilen minerali tamamlayan maden sularının sağlıklı bir alternatif olacağına dikkat çeken Kula, “Maden suları da kişinin ihtiyacına göre en fazla 2 şişe kadar kullanılabilir. Sadece tansiyon hastaları bunları tüketirken doktoruna danışmalıdır. Diğer bir kaliteli içeceğimiz ayran, kefir gibi hem kalsiyum desteği olan hem de probiyotik içerikli olan içeceklerdir. Günlük 2 porsiyon olacak şekilde sahur ve iftarda ya da ara öğün olacak şekilde tüketilebilir” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

Sahur


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