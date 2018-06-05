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Polis 11 kadını bu halde yakaladı

Polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 05 Haziran 2018 Salı 09:12
Polis 11 kadını bu halde yakaladı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kentin Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde birçok otel, restoran ve bara operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 kadın gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

 
Kaynak : İHA

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