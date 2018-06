Mustafa Sönmez: Kandil operasyonu endişe verici

Afrin destanı ardından Mehmetçik, PKK'ya son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kahraman askerlerimiz teröristlerin ini olan Kandil Dağı'na doğru emin adımlarla ilerliyor.



Olası Kandil operasyonuyla ilgili son açıklama ise Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, 'Her an her şey olabilir' dedi. Kandil operasyonu, HALK TV ekranlarında da gündeme geldi.



Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Mustafa Sönmez, seçimin en kritik meselesinin HDP'nin barajı geçmesi olduğunu savunarak, 'Bunu engellemek için bir dizi bel altı hamlesi yapacaklar. Bundan sonrası için çok dikkatli olmak gerek. Seçim tarihine kadar başka şeyler bekliyorum.' dedi.



Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını hatırlatan Sönmez “Kandil hedefi gösteriliyor. Kandil'e girip, kasım 2015'te olduğu gibi milliyetçi dalga yaratarak, İyi Parti'ye geçen MHP'lileri de çekip kasım 2015'in dejavusunu yaşamak istiyorlar. Çok büyük çaplı bir şey planlıyorlar. Endişem bu.' şeklinde konuştu.



Ayşenur Arslan bu sözlere 'Kandil'e girip girmediklerini anlamayabiliriz de' karşılığını verdi.



