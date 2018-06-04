Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de geçtiğimiz günlerde yıkıldı.

Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, yıkılan AKM'nin bir duvarının müzede sergileneceğini açıklamıştı.



Eski AKM ile ilgili süreç tamamlanırken aynı bölgeye yapılacak yeni projeye Habertürk yazarı Murat Bardakçı'dan tepki geldi. 'İstanbul'da AKM dikecek yer mi yok? Bırakın, Taksim boş kalsın!' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Bardakçı, AKM'nin yıkımı ardından Taksim meydanının aydınlandığını yazdı.



Taksim sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en çirkin meydanlarından biri olduğunu yazan Bardakçı, 'Şimdi belki de iki asırdan buyana ilk defa bulduğumuz bu fırsattan istifade etmek yerine meydanın ucuna tekrardan “AKM”, “Opera binası” yahut “Kültür Merkezi” inşa etmek, yani yıktırılan binanın gözüne far sürülmüş, dudağına ruj çekilmiş, yanaklarına da allık bulaştırılmış ışıltılı ve şakırtılı bir benzerini dikmek bilmem şart mıdır?' diye sordu.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel