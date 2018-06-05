Muharrem İnce kimden tavsiye aldı?

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin konuşmaları dikkat çekiyor.



Yapılan projeleri eleştiren ve yerli otomobile karşı çıkan İnce tepki çekerken 'Akıl hocası kim?' sorusu akıllara geliyor.



TAVSİYE ALMIŞ



Star yazarı Ahmet Kekeç, İnce'nin Kılıçdaroğlu ile aynı isme gittiğini yazarken şunları akatardı;



Eskiden, sağ siyasetçiler, el almak için Güniz Sokak'ta, Süleyman Demirel'i ziyaret ederlerdi.



Kendi içinde “tutarlı” bir davranıştı bu.



Birtakım sağcıların, sağ siyasetin anıt ismi olan Demirel'i ziyaret etmelerinden daha doğal bir şey olamazdı.



Peki, sol siyasetçiler kimi ziyaret ediyor?



Solun anıt isimlerinden birini mi?



Hayır...



Sağ siyaset denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Hüsamettin Cindoruk'u.



Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu fırtınası döneminde, Nişantaşı Hüsrev Gerede Sokağa gitmiş, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etmiş, ondan el almıştı.



Muharrem İnce de gitti...



Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti, bir süre baş başa görüştüler, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladılar.



Çok verimli ve hayırlı bir görüşme olmuş...



Muharrem İnce böyle diyor...



Hüsamettin Cindoruk'un açıklamalarından anlıyoruz ki, Muharrem İnce “tavsiye” almaya gitmiş ve çok da memnun ayrılmış.



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