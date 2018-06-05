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Müge Anlı’da Şeker Köseoğlu cinayetinde ilginç gelişmeler

Şeker Köseoğlu cinayetinde sıcak gelişmeler. Yukarıdan bakıldığında görülmesi mümkün olamayan cenazeyi yeğenler nasıl buldular? Müge Anlı'yı inandırmayan ifadeler akıllara 'Katil Köseoğlu'nun yeğenleri mi?' sorusunu getirdi.

Televizyon / 05 Haziran 2018 Salı 14:14
Müge Anlı’da Şeker Köseoğlu cinayetinde ilginç gelişmeler
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ordu'da kaybolan ve 9 gün sonra cenazesi bulunan Şeker Köseoğlu cinayeti araştırmaya devam ediliyor.

4 büyükbaş hayvanı ve altınları çalınan ve başından tek kurşunla öldürülerek dağ yolunda bir uçuruma atılan yaşlı kadının acılı ailesi bugün de programa katıldı.

Şeker Köseoğlunun yeğenleri Cevdet ve Şenol yukarıdan bakıldığında görülmesi mümkün olamayan cenazeyi yeğenler nasıl buldular? Şeker Köseoğlu ölü bulunduğu yere ne zaman atıldı?

Müge Anlı bu sorulara yanıt ararken Köseoğlu'nun yeğeni Cevdet'in açıklamaları kafaları karıştırdı. 
 
'Ağaçların arasında beyaz bir şey gördüm gittim, halamın teniydi' diyen Cevdet'e, stüdyodaki uzmanlar 'İnsan cesedinin rengi beyaz mı olur?' diye tepki gösterdi.

Müge Anlı da Cevdet'in söylediklerine inanmayınca, 'Katil Köseoğlu'nun yeğenleri mi?' sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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