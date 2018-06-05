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Lazer tedavisiyle vücutta çıkan lekelere son

Ciltte melanin maddesinin yüksek olması leke olmasına neden olduğunu belirten Dr. Emrah Çinik, lazerle vücutta çıkan lekelerin tedavi edilebileceğini söyledi.

Sağlık / 05 Haziran 2018 Salı 10:58
Lazer tedavisiyle vücutta çıkan lekelere son

Dr. Emrah Çinik, “Melanin cildimize rengini veren maddedir. Cilt lekeleri melaninin normalin üzerinde konsantre olarak bulunduğu bölgelerdir. Melaninin anormal yüksek miktarlarda belli bölgelerde toplanarak cilt lekeleri oluşturması çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bu lekelerin bazıları doğumdan itibaren vardır. Bir kısmı yaşın ilerlenmesi sonucu, bir kısmı ise güneşin cildimize verdiği hasarlardan kaynaklanmaktadır” dedi.

Lazerle leke tedavisi uygulanması esnasında lazer enerjisinin, konsantre şekilde melanin içeren hücreler tarafından abzorbe edilirken, diğer normal cilt renginde olan hücreleri etkilemediğini ifade eden Dr. Çinik, “Bunlar üzerindeki etkisi çok azdır. Lazerle leke tedavisi uygulanacak bölgeler güneşten veya bronzlaştırıcı losyonlardan dolayı bronzlaşmış olmamalıdır. Cildin bronzlaşmadan kaynaklanan daha koyu renkli kısımları da lazer ışınlarını absorbe edebilir ve bunun sonucunda ciltte iritasyon veya su toplama gibi etkiler görülebilir. Lazerle leke tedavisi genelde çok ağrılı bir yöntem değildir. Tedavinin daha konforlu olmasını sağlamak için anestezik kremler veya buz torbası kullanılabilir. Lazerle leke tedavisi için başka bir ön hazırlığa gerek yoktur” diye konuştu.

Dr. Emrah Çinik, lazerle leke tedavisinin uygulanacağı cilt lekesi tiplerini şöyle sıraladı:

“Kahverengi yaşlılık lekeleri, Karacier bozukluklarından kaynaklanan cilt lekeleri, Doğum lekeleri, Güneş lekeleri, Lentigolar (ör:solar lentigo, lentigo simplex), Seboreik keratoz, Cafe-au-Lait Lekeleri, Şarap lekesi, Melasma, Yaralanma sonucu oluşan cilt lekeleri, Skleroterapi Sonrası oluşan cilt lekeleri, Çiller, Bazı ben(nevüs) tipleri - Lazerle ben tedavisi, Ota nevüsü, Ito nevüsü, Mavi nevüs, Nevüs spilüs, Becker nevüsü, Nevoselüler nevüs”

Dr. Çinik, “Cilt kanserleri veya cilt kanseri öncüsü lezyonlara lazer tedavisi uygulanmaz. Lezyonun klinik muayenesinde şüphe görülmesi halinde biyopsi alınır ve lezyonun cilt kanseri veya başlangıcı olmadığından emin olduktan sonra tedavi planlanır. Lazerle leke tedavisi işlemine başlamadan bu konuda uzman bir dermatoloğa muayene olmanız önerilir. Doktorunuz lezyonunuza uygun tedavi yöntemini belirleyecek ve hangi yöntemle nasıl bir sonuç alabileceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir. Uygulanacak tedavi, seans sayısı, seans aralıkları etkili bir tedavi için uzman doktorunuz tarafından kişiye özel planlanır” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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