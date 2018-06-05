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Küçükkaya da İsmail Paşa'ya saldırdı

İsmail Küçükkaya, İsmail Paşa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği iftara katılmasını eleştirdi.

Güncel / 05 Haziran 2018 Salı 14:32
Küçükkaya da İsmail Paşa'ya saldırdı
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31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı iftar yemeğine, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de katılması eleştiri almıştı.


Bu iftar yemeğinden sonra bazı kesimler orduyu yıpratmak için harekete geçmiş, İsmail Temel Paşa üzerinden algı operasyonları yürütülmüştü.

'KENDİSİNE YAZIK ETTİ'

İsmail Metin Temel'liyi eleştirenler kervanına son olarak İsmail Küçükkaya da katıldı.

Her seferinde hükümet karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Küçükkaya '2. Ordu komutanını tanımadım. Kariyeri de hayli parlak bir komutan. Bence kendisine yazık etti. Kendisini, 2. Ordu Komutanı olan şahsını uzun kariyerini; o kariyerin içinde PKK terör örgütüyle mücale var, FETÖ teröriyle mücadele de var,  15 Temmuz'da yaptıkları var, Afrin'de yaptıkları da var. Bence kendisine haksızlık yaptı. Bir anlık hatasıyla...En büyük hatası kendisine. O büyük kariyerine hançer indirdi.' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaAfrinHükümet KarşıtıRecep Tayyip Erdoğan


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