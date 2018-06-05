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Küçük yazardan büyük başarı

Balıkesir’in Havran ilçesi Seyitonbaşı İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Betül Kahya’nın yazmış olduğu hikeyelerden oluşan kitabın basımı tamamlandı. Kahya kitabını imzalayarak protokol üyelerine hediye etti.

Eğitim / 05 Haziran 2018 Salı 13:52
Küçük yazardan büyük başarı

Betül Kahya Seyitonbaşı İlkokulu Müdürü Kazım Kaya ve Sınıf Öğretmeni Bedri Şahin'le birlikte önce Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu'nu daha sonraysa Havran Kaymakamı Şeref Aydın' ı makamlarında ziyaret ederek imzalı kitabını hediye etti. Kitabın yazım aşaması hakkından bilgi veren Betül Kahya son olarak kitabın basımında sağladıkları imkanlardan dolayı Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'u makamında ziyaret ederek eğiti-öğretim çalışmalarında sağladıkları destekler için teşekkür ederek imzalı bir kitabını hediye etti. Kaynak : İHA

Sınıf Öğretmeniİlçe Milli Eğitim MüdürüBelediye Başkanı


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