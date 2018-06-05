Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazanın yoğun olduğu esnada kadın hırsız müşteri gibi içeriye girdi. İçeride bir süre dolaşan hırsız, kasiyerin yoğun olmasını fırsat bilerek kasanın arkasına geçti. Hırsız burada ürünlere bakıyormuş gibi yaparak bir yandan da kasiyeri ve çalışanları kolaçan etti. Ardından harekete geçen hırsız, şarja takılan olan cep telefonunun kaşla göz arasında çalarak kayıplar karıştı. Kadın hırsız, “bu kadarına pes” dedirtirken o anlar kameralara yansıdı.



Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.





Kaynak : İHA