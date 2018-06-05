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Hollanda Başbakanı'na 'Bosnalı Müslümanlar' tepkisi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Meclis'e girerken döktüğü kahveyi temizlemesine gazeteci Ersoy Dede'den müthiş kapak geldi.

Dünya / 05 Haziran 2018 Salı 10:05
Hollanda Başbakanı'na 'Bosnalı Müslümanlar' tepkisi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Meclis'e girerken elindeki kahve bardağını dömüş, paspası eline alan başbakan döktüğü kahveyi kendi temizlemişti. 

Meclis'te yaşanan olaya gazeteci Ersoy Dede'den müthiş bir kapak geldi. Dede, sosyal medya hesabından 'Kahveyi ben temizlerim.. elindeki Bosnalı Müslümanların kanını kim temizleyecek?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte arasındaki Srebrenitsa polemiği, Bosna-Hersek'teki kasabada Temmuz 1995'de yaşananları yeniden gündeme getirmişti.
 
Hollanda'da bir mahkeme kasabada 300 Boşnak'ın öldürülmesinden Hollandalı BM askerlerinin doğrudan sorumlu olduğuna hükmetmişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıSrebrenitsaRecep Tayyip Erdoğan


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