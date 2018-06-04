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Gökyüzünde bağlama çaldı

Kayseri’de, ses sanatçısı Ayfer Zenginsöz, yamaç paraşütü pilotu arkadaşı Özlem Bağ ile gerçekleştirdiği uçuşta, gökyüzünde bağlama çaldı, şarkı söyledi.

Kültür-Sanat / 04 Haziran 2018 Pazartesi 15:06
Gökyüzünde bağlama çaldı
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Sabah saatlerinde yamaç paraşütü yapan sporcuların gözdesi olan Ali Dağı'ndan havalandıklarını söyleyen Kayseri'deki ilk Kültür Bakanlığı Mahalli Ses Sanatçısı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bağlama Eğitmeni Ayfer Zenginsöz, “Özlem arkadaşımla beraber otururken karar verdik. Çünkü bizim için müzik her yerde diye düşünüyoruz. Güvendiğim, değer verdiğim arkadaşımla birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. ‘Şafak Söktü Sunam Uyanmaz', ‘ Haydar Haydar' ve ‘Hangimiz Sevmedik' eserlerini çaldık. Çok keyifliydi. Daha önce bir kez daha uçmuştum ama böyle bir etkinlik yapmamıştık. Çok keyifliydi, o sabahın erken saatleri, rüzgarın hissi çok farklı bir tecrübe oldu benim için' diye konuştu.

Kayseri Bölge Yamaç Paraşütü Pilotu Özlem Bağ da, “Uzun zamandır Ayfer ile bunun planını yapıyorduk. Yaklaşık 1 seneye yakın konuştuk ama hava şartları ve müsaitlik durumumuzu denk getirememiştik' dedi.

Bağ, şunları söyledi:

'Bir gün konuşurken, ‘Haydi çıkalım ve uçalım' dedik ve hayalimizi gerçekleştirdik. Benim en büyük tutkum uçuş, Ayfer'in ise bağlama ve müziği bir arada gökyüzünde yaşadık. Güzel bir uçuştu, benim için de çok ayrı bir uçuştu. Bu zamana kadar çok fazla uçuş yaptım ama en keyif aldığım ve gerçekten uçtuğumu anladığım uçuşlarımdan biriydi. Sabah saat 05.30 civarında havalandık ve uçuşumuz yaklaşık 10 dakika kadar sürdü.'

(Alparslan Ötüken - Turan Bulut/İHA) Kaynak : İHA

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