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Fatih Altaylı, Murat Bardakçı'nın geçmişi hatırlattı

Yıkımı tamamlanan AKM yerine yeni bina inşaatına karşı çıkan Murat Bardakçı, daha önce şimdi söylediğinin tam tersini söylemiş.

Güncel / 05 Haziran 2018 Salı 09:14
Fatih Altaylı, Murat Bardakçı'nın geçmişi hatırlattı

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, yıkımı tamamlanan AKM yerine yeni bina inşaatına karşı çıkarak 'Koskoca İstanbul'da eski AKM'nin makyajlanmış benzerini dikecek yer mi kalmadı?' diye sormuştu.

AKM'nin yıkımı ardından Taksim meydanının aydınlandığını yazan Bardakçı, 'Şimdi belki de iki asırdan buyana ilk defa bulduğumuz bu fırsattan istifade etmek yerine meydanın ucuna tekrardan “AKM”, “Opera binası” yahut “Kültür Merkezi” inşa etmek, yani yıktırılan binanın gözüne far sürülmüş, dudağına ruj çekilmiş, yanaklarına da allık bulaştırılmış ışıltılı ve şakırtılı bir benzerini dikmek bilmem şart mıdır?' diye eklemişti.

Bardakçı'nın bu çıkışı, Fatih Altaylı'nın da gündemine geldi. Altaylı, bugünkü köşe yazısının 'Fikir değişikliği' başlıklı bölümünde Bardakçı'nın geçmişini hatırlattı. 

Murat Bardakçı'dan AKM çıkışı: Bırakın Taksim boş kalsın
Köşe yazısının o bölümü şöyle:

SEVGİLİ dostum Murat Bardakçı, dün ilginç bir yazı kaleme aldı.

Demiş ki: “Hazır AKM yıkılmışken, yenisini yapmayalım. Taksim Meydanı'nın önü açıldı, manzara ortaya çıktı, Taksim böyle daha güzel oldu.”

Ne şehir planlama üstadıyım, ne de meydan düzenleyicisi.

Bu konuda elbette bir fikrim vardır ama uzman görüşü diye yazamam.

Ancak Murat'ın bu konudaki fikir değişimi beni çok şaşırttı.

Çünkü Sevgili Bardakçı daha önce, şimdi söylediğinin tam tersini söylerdi.

Gezi Parkı yerine yapılacak eski Topçu Kışlası'nın röprodüksiyonunu savunurdu Bardakçı ve gerekçesi de şuydu:

“Batı'da meydanların çevresi büyük binalarla çevrili olur ve meydana meydan vasfını onu çevreleyen büyük binalar kazandırır. Öyle sınırları belirsiz meydan olmaz.”

Şimdi ise “AKM'yi de kaldıralım” noktasına gelmiş.

Tabii ben böyle deyince Murat dostum muhtemelen, “O halde hem AKM yeniden yapılsın, hem de Topçu Kışlası” diyecektir.

Çünkü benim Murat'la laf yarıştırmam mümkün değil.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Murat BardakçıFatih AltaylıHabertürk


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