Erdoğan muhaliflerinin gizli kulisleri!

Gazeteci Fatih Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhaliflerinin kendi aralarında konuştuklarını gün yüzüne çıkardı.



ERDOĞAN'I DEVİRSEK İLK SEÇİMDE GERİ GELİR



Sosyal mesya hesabından açıklamada bulunan Tezcan “Erdoğan'ı devirsek ne olacak?! İlk seçimde yüzde 65-70'le geri gelir, biteriz!” Gizli kulisleri bu. Evet, bu tahmin doğru ve hattâ bizim gibi Devrimcilere de uyar. Ne ki Türkiye, İç-Dış bunca düşmanı varken 1 seçim yani 4-5 sene değil, 1 saat bile bunlara bırakılamaz!' ifadelerini kullandı.





“Erdoğan'ı devirsek ne olacak?! İlk seçimde % 65-70'le geri gelir, biteriz!”



Gizli kulisleri bu.



Evet, bu tahmin doğru ve hattâ bizim gibi Devrimcilere de uyar.



Ne ki Türkiye, İç-Dış bunca düşmanı varken 1 seçim yani 4-5 sene değil, 1 saat bile bunlara bırakılamaz!#Devam ✅ — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 5 Haziran 2018