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Erdoğan muhaliflerinin gizli kulisleri!

Erdoğan muhaliflerinin gizli kulisleri gün yüzüne çıktı.

Siyaset / 05 Haziran 2018 Salı 14:26
Erdoğan muhaliflerinin gizli kulisleri!

Gazeteci Fatih Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhaliflerinin kendi aralarında konuştuklarını gün yüzüne çıkardı.

ERDOĞAN'I DEVİRSEK İLK SEÇİMDE GERİ GELİR

Sosyal mesya hesabından açıklamada bulunan Tezcan “Erdoğan'ı devirsek ne olacak?! İlk seçimde yüzde 65-70'le geri gelir, biteriz!” Gizli kulisleri bu. Evet, bu tahmin doğru ve hattâ bizim gibi Devrimcilere de uyar. Ne ki Türkiye, İç-Dış bunca düşmanı varken 1 seçim yani 4-5 sene değil, 1 saat bile bunlara bırakılamaz!' ifadelerini kullandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fatih TezcanCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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