Erdoğan hakkındaki o iddiayı eski CHP'li vekil yalanladı

CHP eski milletvekili Aydın Ayaydın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasına ilişkin iddialarına 2014 yılında açıklık getirmişti.



Ayaydın 2014 yılında AA'ya konuşurken Erdoğan'ın, 1978-1981 yılları arasında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nu bitirdiğini belirten Ayaydın, 4 yıl boyunca üniversitede Erdoğan'ın hocalığını yaptığını kaydetmişti.



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-"Mezun olduğu okulda yangın çıkmadı"



Ayaydın, Erdoğan'ı ve sınıf arkadaşlarını çok iyi hatırladığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sınıf arkadaşlarından biri de şu anda Marmara Üniversitesi'nde Profesör olan Mehmet Emin Arat, bir dönem rektör yardımcılığı yaptı. Sayın Başbakan'ın mezun olduğu tarihte, ihtilalden sonra YÖK kurulduğu için İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ismi Marmara Üniversitesi olarak değişti. Bu nedenle Sayın Başbakan, 4 yıllık eğitim veren Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi diploması aldı.



Sayın Halaçoğlu'nun, yandı dediği Ticari ve İdari İlimler Akademesi doğrudur. Ticari İlimler Akademisi'nin Sultan Ahmet Kampüsü yandı. Ama Sayın Başbakan o okulda değildi, o okula bağlı Aksaray Fındıkzade Molla Gürani Caddesi'nde faaliyet gösteren, 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'ndan mezundur. Yangının çıktığı okuldan mezun değildir, Sayın Başbakan'ın mezun olduğu okulda yangın olmadı, dosyalar yanmadı"



-"Sınavlarda araya bir sıra asker dizerdik"



Ayaydın, asistan olarak Erdoğan'ın hem sınavlarına hem de "para kredi dersine" girdiğini ifade etti.



O dönem okulda sol ve sağ görüşlü öğrenciler arasında yoğun çatışmaların yaşandığını anlatan Ayaydın, okulda sol görüşlü öğrencilerin hakim olduğunu dile getirdi.



Ayaydın, Başbakan ve diğer sağ görüşlü öğrencilerin bir yerde toplanıp, polis ve asker nezaretinde derslere ve sınavlara girebildiğini belirterek, "Hatta Haziran ve Eylül aylarında bunların sınavlarını yaparken, aynı sınav salonunda bunların arasına bir sıra asker dizip, sağ tarafta Sayın Başbakan'ın dahil olduğu grubu oturturduk, sol tarafta da sol görüşlü öğrenciler otururlardı" diye konuştu.