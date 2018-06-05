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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, darbeci FETÖ üyelerini tahliye kararıyla ilgili "Darbecilere güvenli mekan sağlandı" açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

Siyaset / 05 Haziran 2018 Salı 17:40
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Sözcüsü Aksoy 'Yunanistan'ın darbeci askerleri serbest bırakması hukukla bağdaşmaz' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'a kaçan sekiz darbeci askerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Aksoy, 'Yunanistan'ın darbeci askerleri serbest bırakması hukukla bağdaşmaz. Darbecilerin iadesi ve yargılanması konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yunanistan darbeci askerlere güvenli mekan sağlayan ülke' dedi.

Dışişleri BakanlığıYunanistan


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