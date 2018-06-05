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Çeyrek altın ve altın fiyatları 05.06.2018

Gram altın 191,1 lira, çeyrek altın 314 lira ve Cumhuriyet altını 1.279 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 05 Haziran 2018 Salı 09:50
Çeyrek altın ve altın fiyatları 05.06.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,1 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 190,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 191,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.292 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Altının gram fiyatında yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Memiş, 187-193 lira bandındaki hareketin devam edebileceğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceği dile getirdi.

Kaynak : AA

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