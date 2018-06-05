Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten çekilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Washington'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.



'YOL HARİTASI NETLEŞTİ'



Yol haritasının netleştiğini yine vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekileceğini ve ABD'nin kendilerine verdiği silahların ellerinden alınacağını dile getirdi. Bakan ayrıca terörden temizlenen bölgeye yerel halkın geri döneceğini sözlerine ekledi.



'FETÖ DOSYALARI CİDDİYE ALINIYOR'



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili spekülasyonlara da cevap veren Çavuşoğlu, 'Pompeo ile yaptığımız görüşmede bana 'Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz' dedi' ifadelerini kullandı.



İNCE 'USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ' DEMİŞTİ



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı açıklamada 'Hükümet Gülen'i ABD'den usulüne uygun istemedi' demişti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı bazı dosyaları CHP'li heyetle paylaşmıştı.



'ARTIK OYALAMA YOK'



FETÖ belgeleri konusundan sonra Münbiç görüşmelerine yeniden değinin Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:



Münbiç konusunda önhazırlık şudur. Bizim askerlerimiz nasıl gidecek, YPG çekilirken kim nezaret edecek? YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması lazım. Ayrıca kim yönetecek, nasıl bir yapı olacak? Bir kriterimiz var, demografi. Savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabiki YPG'den silahlar alınacak.



6 ayı bulmayacak bir süreç olacak. Artık oyalama yok. Ön hazırlık 0-10 gün olacak. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak. Artık taraflardan birisi 'ben vazgeçtim' derse bu yol haritası uygulanmaz.



YPG'liler nereye gidecek, ne olacak. Bunların zorla aralarına kattığı Araplar da var. Biz SDG falan bilmeyiz dedik. Bize bunları teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için YPG/PKK. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız.