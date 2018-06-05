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Bölgenin zam şampiyonu havuç oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, tüketici fiyatları endeksi ve yurtiçi üretici fiyatları endeksi 2018 Mayıs ayı bilgilerini açıkladı.

Ekonomi / 05 Haziran 2018 Salı 14:37
Bölgenin zam şampiyonu havuç oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 1,68 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 1,62 olarak artış gerçekleşti.

Mayıs 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

TR42 Bölgesinde Mayıs ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 46,34 ile Havuç olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -33,70 ile Sivri Biber olduğu açıklandı.

Fiyatı en çok artan havucu Kuru Soğan, Patates, Gömlek (Kadın ve erkek için) takip etti.

Fiyatı en az fazla düşen sivri biberi ise, çarliston biber, taze fasulye, domates ve ütü takip etti. Kaynak : İHA

Tüketici Fiyatları EndeksiTaze FasulyeÇarliston BiberTürkiye İstatistik KurumuÜretici Fiyatları Endeksi


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