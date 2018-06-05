Başbakan'dan

Van mitinginin ardından kentte yayın yapan Kanal M televizyonunda 'Seçim Özel' programına katılan Binali Yıldırım, bedeli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, 'Hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza' dedi.



Yıldırım, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Van'dan ayrıldı.



Kaynak : İHA