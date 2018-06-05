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Başbakan'dan "Bedeli Askerlik" açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerden sonra ele alacakları önemli konulardan birinin de bedeli askerlik olduğunu söyledi.

Siyaset / 05 Haziran 2018 Salı 20:32
Başbakan'dan

Van mitinginin ardından kentte yayın yapan Kanal M televizyonunda 'Seçim Özel' programına katılan Binali Yıldırım, bedeli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, 'Hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza' dedi.

Yıldırım, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

Kaynak : İHA

BaşbakanBinali YıldırımBedelli Askerlik


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