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Banu Güven, Kandil'in partisi HDP'ye hizmete devam ediyor

Kandil'in partisi HDP'ye güzellemeler yapmakla tanınan sözde gazeteci Banu Güven, DW Türkçe'ye yazdığı yazısında, "Muhalif seçmenin ortak derdi HDP'nin barajı geçmesi" iddiasında bulundu.

Güncel / 05 Haziran 2018 Salı 09:21
Banu Güven, Kandil'in partisi HDP'ye hizmete devam ediyor

Hemen hemen her gün HDP'yle ilgili paylaşımlar yapan Banu Güven, Kandil'in partisi HDP'ye hizmete hız kesmeden devam ediyor.

Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan Almanya devletinin haber kurumu Deutsche Welle'de yazan Banu Güven, bugünkü yazısında; 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ankara'yı anlattı.

Yazısında, HDP'nin çalışmalarına ve HDP ile ilgili görsellere yer veren Banu Güven'e göre; muhalif seçmenin ortak derdi HDP'nin barajı geçmesi ve oyların güvenliği.

Güven'in tamamen algı operasyonu için yazdığı bu yazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştiri oklarının hedefi oldu.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaDeutsche WelleBanu GüvenCumhurbaşkanlığıHdp


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