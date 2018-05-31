USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Avrupalı Tüketicilerin Yüzde 78'İ Cam Ambalaj Tercih Ediyor

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nun (FEVE) gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına, Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 6 bin 256 tüketici katıldı.

Dünya / 31 Mayıs 2018 Perşembe 13:07
Avrupalı Tüketicilerin Yüzde 78'İ Cam Ambalaj Tercih Ediyor

Şişecam Cam Ambalaj'ın üyesi olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nun (FEVE) gerçekleştirdiği tüketici araştırmasına göre, Avrupalıların yüzde 78'i gıda ve içecek ürünlerini satın alırken sağlık için cam ambalaj tercih ediyor.

Şişecam açıklamasına göre, Avrupa'nın ve dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi Şişecam Cam Ambalaj'ın üye olduğu Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu'nun (FEVE) iş birliğiyle Türkiye dahil 12 ülkeden tüketicilerle bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin çevresel duyarlılığının ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasına paralel olarak yiyecek ve içecek ambalajında cama duyduğu güven giderek artıyor. Avrupalı tüketicilerin yüzde 78'i sağlık için cam ambalajı tercih ediyor.

Avrupa genelinde yürütülen anketin araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yiyecek ve içecek ambalajında cama duyduğu güvenin arttığı gözlemleniyor. Bu tercihte tüketicilerin camın yiyecek ve içecek ile etkileşim riski olmayan ambalaj malzemesi olduğuna yönelik farkındalık önemli rol oynuyor. Camı tercih edenlerin yüzde 78'i gıda ve içecek ürünleri konusunda camın en iyi ambalaj seçeneği olduğunu belirtiyor. Yüzde 73'ü ise camı en çevre dostu ambalaj malzemesi olarak değerlendiriyor. Her yıl 11,6 milyon ton cam ambalajın toplanıp geri dönüştürüldüğü Avrupa'da cam geri dönüşüm oranı yüzde 74'e ulaşıyor.

29 Mart-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Polonya, Slovakya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 6 bin 256 tüketici katıldı.

Kaynak : AA

FarkındalıkSağlıklı YaşamİngiltereHırvatistanGeri Dönüşüm


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı