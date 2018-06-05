Altın Nar Festivali'ne sanatçı akını

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 15'inci Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerinde Kemer İlçe Stadyumu'nda yapılacak. 17 Haziran Pazar günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek olan festival kortejle başlayacak. Kortejde otellerin animasyon grupları Kemer sokaklarını renklendirecek.



Açılış konseri Gülşen'den



Sunuculuğunu Özlem Yıldız'ın yapacağı 15. Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Pop müziğin güçlü sesi Gülşen, 17 Haziran Pazar akşamı saat 22.00'de festivalin açılış konserini verecek.



Aleyna Tilki ve Koray Avcı



Gençlerin sevgilisi ünlü popçu Aleyna Tilki, 18 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.00'de konser verecek. Aynı akşam saat 22.00'de sahneye çıkacak söz yazarı, bestekar ve yorumcu Koray Avcı, Kemerlilere keyif dolu bir akşam yaşatacak.



Final Volkan Konak'tan



Festivalin son günü olan 19 Haziran Salı günü saat 20.30'da konser verecek olan Ali Altay, popüler şarkılarını seslendirecek. Aynı akşam saat 22.30'da sahne alacak olan usta sanatçı Volkan Konak festivalin final konserini gerçekleştirecek. Kaynak : İHA