ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD'den, Türkiye'nin Rusya'dan silah alma girişimleri yüzünden F-35 programından çıkarılma tehlikesi olduğuna dair birbiri ardına açıklamalar geliyor. Bu açıklamalarına bir yenisini ekleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell, Rusya'yla askeri anlaşmalar yapmasının, Türkiye'nin ABD'yle askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceğini belirtti.



Mitchell toplantıda aldığı bir soru karşısında, 'F-35 meselesine gelirsek, onlar (Türkiye) Rusya yapımı silahlar alma yönünde ilerlerse, bu, otomatik olarak onların Amerikan askeri projelerine katılımına da yansıyacak' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına ilişkin bir anlaşma imzalanmasından beri ABD'den sık sık bu işbirliğinin ilişkilere zarar verebileceği yönünde açıklamalar geliyor.



Diğer taraftan üretim ortağı olduğu 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılması öngörülüyor. Fakat ABD Senatosu'na gönderilen bir yasa tasarısında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması talep edilmişti.



Yasa tasarısının Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen versiyonundaysa Türkiye'ye F-35 teslimatının dondurulması isteniyordu. Ancak bu tasarı henüz yasalaşmış değil.