USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar." dedi.

Güncel / 05 Haziran 2018 Salı 04:28
65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

EMEKLİ OLMAK İÇİN BEKLEYENLERİN İŞLEMLERİ HIZLANDIRILACAK

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, üç ayda bir maaş alan emekliler için müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak.

3 AYLIK ALANLARA HER AY MAAŞ

65 yaş aylıkları kendilerine üç ayda bir ödenen kardeşlerimiz de, eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık almaya başlayacaklar.' dedi.

Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Prompter algısı çöktü! Prompter algısı çöktü! İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde

Ramazan BayramıCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı