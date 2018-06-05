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25 bin jandarma alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25-30 bin kişilik jandarma alımı yapacağını açıkladı.

Güncel / 05 Haziran 2018 Salı 17:43
25 bin jandarma alınacak

İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bilindiği üzere artık personel alımı ilanlarını İçişleri Bakanlığı'na göre yayımlamakta. Jandarma Genel Komutanlığı yeni askeri personel alımlarını ne zaman yapacak sorularının cevabı büyük merakla beklenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklama yaptı.

25 BİN JANDARMA ALIMI DETAYLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu jandarma alımları hakkında adaylara bilgi verdi. Yapılan açıklamada 25-30 bin arasında jandarma alımı yapılacağı duyuruldu. 2021 yılına kadar jandarma kadrolarının profesyonel hale getirileceğini açıklayan Bakan Soylu her sene personel ihtiyacına göre ortalama 25-30 bin arasında jandarma alınacağını belirtti.

Yine güvenlik korucuları hakkında da bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bin 700 güvenlik korucusunun uzman çavuş yapıldığı ve 2 bin 500'ünün daha hazırlandığını ifade ederek bunların subay olma önlerinin de açılacağını ve Jandarma olan güvenlik korucularının Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görevlendirileceği belirtildi.

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