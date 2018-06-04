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YPG/PKK işgalindeki Amerikan-Fransız üssünde patlama

Suriye'nin kuzeyinde Amerikan ve Fransız kuvvetlerinin konuşlu olduğu, YPG/PKK işgalindeki üste büyük patlama meydana geldi.

Dünya / 04 Haziran 2018 Pazartesi 10:06
YPG/PKK işgalindeki Amerikan-Fransız üssünde patlama

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.

Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.

Kaynak : AA

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