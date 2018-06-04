Yeni Gelin 53. Yeni Bölüm Fragman (9 Haziran 2018) Sezon Finali

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 53. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Yeni Gelin 53. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 53. yeni bölüm 9 Haziran 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 53. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Yeni Gelin 53. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



Bozok Konağı’nda gerçekten bir bayram havası vardır. Fakat Bozokların hiçbir sevinci bir günden fazla yaşanamadığı için işler yine karışır. Çünkü Kalender Ağa’nın gelişiyle birlikte Helga’nın da yeniden konakta arz-ı endam etmesi, Kalender’in eşlerini fazlasıyla rahatsız etmeye başlamıştır.



O da yetmezmiş gibi sır, hala sırrını korumaktadır. Fakat Kamilla’nın ulaştığı bir harita ile kaynanalar sırra ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Kadınlar, haritanın gösterdiği yere ulaştıklarında artık sırra ulaştıklarını sansalar da öyle olmaz. Çünkü sır, başka bir sırrı doğurmuştur. Kaynanalar ve Kamilla, ne yapıp edip bu sırra ereceklerdir. Bunun için başvurmadık yol bırakmazlar. Baran’la Şirin tarafında da durum güllük gülistanlık değildir.



İki aşık, balayında da hem birbirleriyle, hem de talihsizlikleriyle boğuşmaya devam etmektedir. Bozok Konağı’nda ise Kalender, Helga ile oldukça yakınlaşmış, adeta bir kültür elçisi gibi Helga ile ilgilenmeye başlamıştır.



Fakat kimsenin bununla ilgilenecek fırsatı yoktur. Herkesin gündemi farklıdır. Kağan, Nazgül’ün lohusa depresyonuyla uğraşmakta, kaynanalar sırrın peşinde bir oraya bir buraya koşturmaktadır. Bella ise birkaç gün sonra askere göndereceği kocasıyla zaman geçirmenin fırsatını kollamakta, için için üzülmektedir.



Beklenen gün gelip çattığında tüm Bozok Konağı’nda bir bayram havası yaşanır. Kalender Ağa, bir oğlunu daha askere gönderecektir. Hazar, davullarla zurnalarla askere uğurlanır. Bu düğün- bayram, Bella’nın zor zamanlarının da başlangıcıdır.

Yeni Gelin’in 52. bölümündeAğa, sağlığına kavuşup konağa geri dönmüş, Baran’la Şirin sonunda evlenebilmiştir.