Velilere 'kitap okuma' ödevi

Velilerden ismi okul yönetimi tarafından belirlenen bir kitabı okumasını isteyen okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, ardından okudukları kitapla ilgili velileri sınava tabı tuttu. Sınavda başarılı olan veliler için Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da bir tören düzenlendi.



Törende konuşan Okulun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğretmenlerinden Zeynep Bayramoğlu Karagöl, insanoğlunun çocukluk döneminin, tüm yaşantısına yön verecek etkinliklerin toplandığı bir eğitim süreci olduğunu belirterek, bu dönemde çocuğun tüm algılamalarını hayal dünyasında birleştirip, zihinsel süzgecinden geçirerek, karar verip onu uyguladığını söyledi.



Çocukların, yetişkinlerin davranışlarını model alarak belleğini yönlendirdiğini kaydeden Karagöl şunları söyledi; “Taze beyin hücrelerini üstün bir bilgisayar gibi olan algı odaklarına yerleştirir. Doğru yönlendiriciler varsa dışa açılır; yoksa içine kapanarak kendi ürettiği hayal dünyasıyla kontrolsüz bir biçimde kişisel doğrularını üretir. Dolayısıyla çocuğun zamanını doğru yönlendiricilerle geçirmesi son derece önemlidir. Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi, hem de ulaşılması çok kolay bir hale geldi. Hızla gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknolojinin gelişmelerini olumlu değerlendirip olumsuzluklarından uzak kalabilmek iyi bir eğitimle gerçekleştirilir. Dolayısıyla çocuğun teknolojiyi doğru kullanmasında ki en önemli takipçileri siz veliler olmalısınız”



Karagöl'ün konuşmasının ardından Psikolojik Danışman Muhammet Gürgen'de konuyla ilgili bir sunum yaptı.



Okuldaki uygulamayla ilgili bilgi veren Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı ise; bilgi çağında eğitimin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini ifade ederek, “Yarınımız olan çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim-öğretim verebilmek için velilerin de en az öğretmenler kadar bu süreç içinde olması önem arz etmektedir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, okulumuzun Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi tarafından velilerimize, ‘Çocuğun Duygusal Dünyası' adlı kitabı okumaları tavsiye edildi. Bunu da bir sınavla değerlendirerek velilerimiz üzerinde bir farkındalık oluşturalım istedik” dedi.



Uygulanan projenin hedefleriyle ilgili de bilgi veren Okul Müdürü Çakıcı; “Bu uygulama ile velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, onların da sınava girme duygusunu yaşayarak çocuklarını anlamalarını sağlamak, aile eğitimini temin etmek, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilere değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak, etkili düşünmeyi sağlamak ve kendine güven duygusunu geliştirmeyi amaçlıyoruz. İnsan için en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. Bu düşünceden hareketle velilerimize ulaşmayı hedefledik ve okulumuz adına güzel bir proje gerçekleştirdik” diye konuştu.



Programda daha sonra sınavda başarılı olan velilere hediyeleri ve katılım belgeleri verildi.



Kaynak : İHA