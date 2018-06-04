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Ufak Tefek Cinayetler 32. Yeni Bölüm Fragmanı (5 Haziran 2018) Sezon Finali

Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 5 Haziran 2018 Salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 04 Haziran 2018 Pazartesi 16:34
Ufak Tefek Cinayetler 32. Yeni Bölüm Fragmanı (5 Haziran 2018) Sezon Finali

 Star Tv'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

5 Haziran 2018 salı günü yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

İşte Ufak Tefek Cinayetler 32. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Ufak Tefek Cinayetler 32. Yeni Bölüm 1. Fragmanı



Her şey açığa çıkıyor!

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var!

Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

O pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star’da.

Yayın Günü: 5 Haziran Salı
Yayın Saati: 20.00


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