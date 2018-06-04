Tekne battı... Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan kayboldu

Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.



Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.



Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI



Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.