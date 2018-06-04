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Tekne battı... Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan kayboldu

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, genç şarkıcı Onurcan Özcan suda kayboldu. Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde “Yalnızlığın ezgisi “eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onurcan Özcan'ın Şile’de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı

3. Sayfa / 04 Haziran 2018 Pazartesi 00:20
Tekne battı... Ünlü şarkıcı Onurcan Özcan kayboldu

Alınan bilgiye göre, İmrenli Koyu'ndan denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta, henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince, baygın olan Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Hastaneye kaldırılan Recep Gülyıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ONURCAN ÖZCAN'A ULAŞILAMADI

Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği Onurcan Özcan'a (21) ise aramalara rağmen ulaşılamadı.

İlk Müdahale


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