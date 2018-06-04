Sosyal medya Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı!

Fenerbahçe'nin yeni başkanının Ali Koç olmasının ardından hükümet karşıtı isimler sosyal medyada provokasyona başladı.



Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başında olan Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğundan gitmesi Fatih Portakal'ı da umutlandırdı.



Twitter hesabından cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden Portakal, 'Vazgeçilmezim” diye düşünenler varsa Fenerbahçe örneğini bir daha bir daha izleyin... Dip dalga denilen bir gerçek var. Umudu tükenenlerin yeni umutlara yönelişi. Eğer gerekliyse değişim umuttur' ifadelerini kullandı.







Portakal'ın bu paylaşımını ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları kapak niteliğinde yanıtlar verdi.



İşte Portakal'a verilen yanıtlardan bazıları:



































Kaynak : Beyaz Gazete Özel