USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Sosyal medya Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı!

Algı operasyonu denilince ilk akla gelen isimlerden olan FOX TV'nin haber suncusu Fatih Portakal son paylaşımıyla ti'ye alındı.

Güncel / 04 Haziran 2018 Pazartesi 09:55
Sosyal medya Fatih Portakal'ı fena ti'ye aldı!

Fenerbahçe'nin yeni başkanının Ali Koç olmasının ardından hükümet karşıtı isimler sosyal medyada provokasyona başladı.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin başında olan Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğundan gitmesi Fatih Portakal'ı da umutlandırdı.

Twitter hesabından cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret eden Portakal, 'Vazgeçilmezim” diye düşünenler varsa Fenerbahçe örneğini bir daha bir daha izleyin... Dip dalga denilen bir gerçek var. Umudu tükenenlerin yeni umutlara yönelişi. Eğer gerekliyse değişim umuttur' ifadelerini kullandı.



Portakal'ın bu paylaşımını ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları kapak niteliğinde yanıtlar verdi.

İşte Portakal'a verilen yanıtlardan bazıları:

















Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaFatih PortakalHükümet KarşıtıCumhurbaşkanlığıAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı