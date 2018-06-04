Prompter algısı çöktü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitingi ardından 'Kanaat Önderleri İftar Programı'na katılmıştı. Burada kendisini dinleyenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra konuşmasına ara vermişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına ara vermesini prompter arızasına bağlayan CHP'lilerin başını çektiği bir grup ise sosyal medyada hakarete varan mesajlar paylaşmıştı. Sosyal medyadaki kara propaganda çok geçmeden çöktü.



Olaya yakından şahit olan ve Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda meydandaki kalabalığı coşturan isim olarak bilinen Orhan Karakut sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:





Cb ve promter üzerinden algı yaratmaya çalışanlar yine duvara tosladınız. İşte gerçek duyunca edebiniz varsa utanır ve susarsınız. Orda promter falan bozulmadı. Vatandaşların önünde duran korumaların yerine tepki gösterdi koruma başkanı Muhsin Bey'e çekilsinler diye talimat verdi — Orhan Karakurt (@orhankrkrt) 4 Haziran 2018

Her fırsatta yalan söylemek ve algı yaratmak isteyenlere, Cumhurbaşkanımız ve promter konusunda attığım tiviti alıntı yapıp gönderin lütfen. En yakınında olaya şahit olan kişi olarak bilgilendirme yaptım. — Orhan Karakurt (@orhankrkrt) 4 Haziran 2018

Bir Cumhurbaşkanı düşünün; prompteri durunca hayata küsüyor...

pic.twitter.com/W9Y3n1y9DA — Aytuğ Atıcı (@aytugatici) 3 Haziran 2018

Demirtaş: Önünde cam(promter) olmadan iki cümle kuramayan adama boyun eğecek değiliz. pic.twitter.com/l3WXAysOmR — HDP Haberleri (@HDPhaberleri) 3 Haziran 2018