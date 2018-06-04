Ömür Varol'dan LGS çıkışı

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü ve bu yıl ilk kez yapılan LGS hafta sonu yapıldı. İki oturum olarak uygulanan LGS'de adaylar önce sözel, daha sonra da sayısal derslerden soruların bulunduğu oturumlara katıldı.



Sınav ardından öğrencilerden matematik sorularının zor olduğu yönünde yorumlar geldi. Sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak olan LGS, Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında da gündeme geldi. Kendi çocuğu da sınava giren Ömür Varol, öğrencilerin sayısal bölümünde büyük bir şok yaşadığını söyleyerek “Çünkü matematik soruları anormal zordu. Milli Eğitim yetkililerine, değerli bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Erdoğan “TEOG kaldırılmalı çünkü aileler ve öğrenciler gereksiz stres oluyor” demişti. Fakat LGS ile o stres katlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız aslında iyi niyetli bir girişimde bulunmuştu ama görüldü ki olmamış. Çünkü Milli Eğitim'in derslerde verdiği matematiğe baktığınızda sorulan sorularla alakası yoktu. Çocuklar ağlayarak, 3-4 yaş yaşlanarak çıktılar sınavdan.' dedi.



Ömür Varol şöyle devam etti: Bir sayfa soru olur mu? 20 sorunun her birine 1,5 dakika veriyorsunuz. Bu olacak iş değil. Bu soruları kim hazırladıysa iyilik değil kötülük yaptı. Ağlamayan öğrenci yok gibiydi. Ben de LGS'ye giren öğrencilerden birinin babasıyım. O da şoktaydı. Herkesin durumu aynıydı. Ciddi bir hataya imza atıldı. Konunun araştırılması gerekiyor.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel