Öğrencilerden 'akıllı buzdolabı' projesi

Ovasaray Ortaokulunda öğrenim gören 8. sınıf öğrencileri Murat Sürücü ile Ulaş Ayan'ın öğretmenleri Ferhat Demir'in danışmanlığında geliştirdikleri sistemle kapıları açık unutulan bozdolapları artık kendiliğinden kapanabilecek. Projelerini dedesinin sık sık bozdolabının kapısını açık unutmasından yola çıkarak tasarladığını belirten Murat Sürücü, “Buzdolabının kapısı açıldığında kodlanan mikro denetleyici devreye girerek belirli bir süre sonra sensör yardımıyla kapının kapanmasını engelleyebilecek nesne olup olmadığını kontrol ediyor. Kapının kapanmasına engel olabilecek bir nesne yoksa bağlanan motor sayesinde buzdolabı kapısı kapatılıyor” dedi.



Projelerinin prototipini Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Amasya Kodlama Projesi 'Miskod' kapsamındaki 1. Kodlama Festivali'nde sergilediklerini anlatan Sürücü, sistemin evlerde kullanılan buzdolaplarında elektronik kartların geliştirilmesi ve sensör ile motor eklenmesiyle rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi.



Kaynak : İHA