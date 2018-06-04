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ODTÜ'den Ağaç Kesme İddialarına Yalanlama

Orta Doğu Teknik Üniversitesince, bir meslek odasının basın organında yer alan 'İncek'te yapılacak Yargıtay binası için ODTÜ arazisi içinde bulunan ormanda yüzlerce ağaç kesildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığı, kesim yapıldığı iddia edilen alanın üniversite arazisi olmadığı bildirildi.

Yaşam / 04 Haziran 2018 Pazartesi 22:28
ODTÜ'den Ağaç Kesme İddialarına Yalanlama

Orta Doğu Teknik Üniversitesince, 'İncek'te yapılacak Yargıtay binası için ODTÜ arazisi içinde bulunan ormanda yüzlerce ağaç kesildiği' iddiası yalanlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bir meslek odasının basın organında, İncek'te inşa edilecek Yargıtay binası için ODTÜ arazisindeki ormanda yüzlerce ağaç kesildiği yönünde iddia yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ağaç kesimi yapıldığı iddia edilen alanın üniversite arazisi olmadığı vurgulanarak, 'ODTÜ arazisi içinde ağaç kesilmediği ve üniversite tarafından Yargıtaya inşaat amacıyla verilmiş bir arazi de bulunmadığı, gerçek olmayan bu yönde haberlerin yapılmaya devam edilmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı' kaydedildi.

'AĞAÇLAR KATLEDiLDi' DEMİŞTİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "ODTÜ Rektörlüğü’nün ağaç kesilerek yol yapımına izin verdiği iddia ediliyor. ODTÜ rektörlüğünü açıklama yapmaya davet ediyoruz. Yüksek yargı bunu yaparsa hukuk bitmiştir. 480 bin metrekarelik inşaat alanı için ağaçlar katledildi. Suç duyurusunda bulunacağız.” iddiasında bulunmuştu.  Kaynak : AA

YargıtayAğaç Kesimi


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